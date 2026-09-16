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Мировое обозрение

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Denuvo подала в суд на voices38 за взлом 26 игр с Denuvo, но у хакера «всё нормально»

Denuvo подала в суд на voices38 за взлом 26 игр с Denuvo, но у хакера «всё нормально»

Австрийская компания Denuvo Software Solutions, чья антипиратская защита годами остается главным раздражителем для пиратского сообщества, 14 сентября подала иск в федеральный суд США против хакера, известного под ником voices38.

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