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Отечественные разработчики ИИ-решений договорились о стандартах поведения

Отечественные разработчики ИИ-решений договорились о стандартах поведения

Компании-участницы Альянса в сфере искусственного интеллекта и ряд других представителей индустрии подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе.

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