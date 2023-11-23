Отечественные разработчики ИИ-решений договорились о стандартах поведения

Компании-участницы Альянса в сфере искусственного интеллекта и ряд других представителей индустрии подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии