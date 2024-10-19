Судя по тому, что украинская ПВО начала пропускать значительно больше «Гераней», что-то изменилось в конструкции самих дронов.
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Судя по тому, что украинская ПВО начала пропускать значительно больше «Гераней», что-то изменилось в конструкции самих дронов.
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