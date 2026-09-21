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«ЗЕЛЁНЫЕ» признали вклад волонтёров, избирателей и амбассадоров - Анны Семенович, Романа Архипова и

«ЗЕЛЁНЫЕ» признали вклад волонтёров, избирателей и амбассадоров - Анны Семенович, Романа Архипова и

Представители «ЗЕЛЁНЫХ» выразили признательность сторонникам и знаменитостям — Анне Семенович, Роману Архипову и Павлу Соколову, — ставшим амбассадорами партии в важный момент.

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