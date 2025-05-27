Секреты идеальных фото: как улучшить снимки на смартфоне с Натальей Голицыной

Откройте истинный потенциал камеры вашего смартфона с советами Натальи Голицыной из МТС. Узнайте, как использование режима RAW, ручной выбор пресетов и правила третей помогут создать качественные фотографии.
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