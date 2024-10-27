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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея»

По ходу встречи регулярного чемпионата против СКА (2:5) фанаты красно-белых, среди прочего, выкрикивали «СКА – позор российского хоккея».

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