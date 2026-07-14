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Warren Buffett Cuts Gates Foundation From Annual Stock Giving As Epstein Scandal Shadows Over Bill Gates

Warren Buffett Cuts Gates Foundation From Annual Stock Giving As Epstein Scandal Shadows Over Bill Gates

Warren Buffett Cuts Gates Foundation From Annual Stock Giving As Epstein Scandal Shadows Over Bill Gates Warren Buffett excluded the Gates Foundation from his annual charitable stock gifts for the first time in two decades, as scrutiny over Bill Gates' connections with convicted sex offender Jeffrey Epstein continues to cast a dark shadow over Gates and the foundation.

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