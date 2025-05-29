СК РФ: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз, которые поступают в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию в Стамбуле.
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