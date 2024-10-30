В Кургане появилась новая структура из экс-силовиков

В Кургане при совете ветеранов появилось новое объединение — городское офицерское собрание. Организация была сформирована по инициативе группы офицеров запаса и отставников, чтобы содействовать патриотическому воспитанию молодежи, отмечается на сайте мэрии.
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