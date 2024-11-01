Депутат Госдумы Водолацкий: ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска

Вооруженные силы Российской Федерации уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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