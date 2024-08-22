📷⚡️Об установлении в Курчатове и Курске железобетонных укрытий Возведение в Курске и Курчатове железобетонных укрытий для местного населения (как это реализовано в Белгороде) имеет ряд веских обоснований.
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📷⚡️Об установлении в Курчатове и Курске железобетонных укрытий Возведение в Курске и Курчатове железобетонных укрытий для местного населения (как это реализовано в Белгороде) имеет ряд веских обоснований.