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Вечерний Новосибирск

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Способы защиты от лихорадки чикунгунья назвали в Роспотребнадзоре Новосибирска

Способы защиты от лихорадки чикунгунья назвали в Роспотребнадзоре Новосибирска

По информации специалистов надзорного ведомства, чикунгунья передается через укусы комаров. Это вирусное инфекционное заболевание, которое проявляется высокой температурой и мышечными и суставными болями, болями в животе.

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