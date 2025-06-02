Способы защиты от лихорадки чикунгунья назвали в Роспотребнадзоре Новосибирска

По информации специалистов надзорного ведомства, чикунгунья передается через укусы комаров. Это вирусное инфекционное заболевание, которое проявляется высокой температурой и мышечными и суставными болями, болями в животе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии