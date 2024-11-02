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Минимущества Подмосковья напомнило о льготах по земельному налогу

Минимущества Подмосковья напомнило о льготах по земельному налогу

Земельный налог взимается с владельцев участков за право пользования землей. Так, для участков под индивидуальное жилищное строительство ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но в отдельных случаях может увеличиться до 1,5%.

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