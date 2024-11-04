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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров сделал пас на победный гол в матче с «Сиэтлом». У защитника 0+4 в 13 играх

На 4-й минуте защитник «Бостона» ассистировал Джастину Брэзо, забросившему победную шайбу. Всего в 13 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Задорова 4 (0+4) очка.

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