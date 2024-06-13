Добрый тест для души, только выросшие в СССР его не пройдут: угадайте 8 советских мультфильмов, любимых с самого детства

Проходите, товарищи, не задерживайте очередь! Пройти под силу только человеку с действительно счастливым детством! фото: YouTubeТак сложилась жизнь у легендарного и выдающегося советского мультипликационного режиссера Ефима Гамбурга, что две самые значительные ее даты пришлись на июнь: 10 июня он родился (в 1925 году), а 13 июня умер — в 2000 году, то есть сегодня ровно 24 года с этой грустной и печальной даты.