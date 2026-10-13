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В Спасском показали редкий портрет Тургенева кисти китайского художника Гао Мана

В Спасском показали редкий портрет Тургенева кисти китайского художника Гао Мана

В музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылся новый зал, который символично назвали «Дары Спасскому».

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