Вооружённые силы Латвии сообщают о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. Жителей призывают укрыться в помещении и не приближаться к низколетящим объектам в случае их обнаружения.
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