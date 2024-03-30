Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Высечь? Интересная мысль))) да ещё по очереди!«Пацаны, тут узбе...
  • Ваша Светлость
    Вот пусть этот облезлый хачик без России выясняет отношения с азербобами и турками, или мохнатому Макронке наябедничает.Пашинян заявил, ч...
  • sergo galin
    а разве ввод войск не означает обьявление войны ? по моему необходимо уже сокращать консульства и вывозить дипломатов...Роль Франции в ко...

Точное число санкций, рост промпроизводства в России и стойкий Хуавей

Точное число санкций, рост промпроизводства в России и стойкий Хуавей

1. Читатели периодически спрашивают, сколько именно санкций введено против России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, одно из первых лиц государства, называл в декабре точную цифру — 18'772 (ссылка), то есть, грубо говоря, двадцать тысяч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх