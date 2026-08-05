Правящая партия Венгрии предложила назначить президентские выборы на 11 августа

Правящая партия Венгрии «Тиса» предложила парламенту назначить президентские выборы на 11 августа. «Предлагаем назначить выборы президента республики на 11 августа 2026 года», — приводит заявление политсилы РИА Новости.
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