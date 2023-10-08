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Выдохните это. Врач рассказала о причинах запаха изо рта

Выдохните это. Врач рассказала о причинах запаха изо рта

Галитоз (неприятный запах изо рта) — довольно распространенное явление, которое признано патологическим состоянием и включено в Международную классификацию болезней.

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