Проскурякова резко высказалась о Наташе Королёвой и об её певческих способностях Оксана БуянкинаНаташа Королёва и Игорь Николаев развелись около 20 лет назад, но поклонники по сей день обсуждают эту тему в социальных сетях Юлии Проскуряковой.