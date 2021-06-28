Проскурякова резко высказалась о Наташе Королёвой и об её певческих способностях Оксана БуянкинаНаташа Королёва и Игорь Николаев развелись около 20 лет назад, но поклонники по сей день обсуждают эту тему в социальных сетях Юлии Проскуряковой.
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