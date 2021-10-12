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Болгарский журналист осудил поведение Винер-Усмановой: Оскорбила всех, даже своих гимнасток

Болгарский журналист осудил поведение Винер-Усмановой: Оскорбила всех, даже своих гимнасток

Журналист The New York Times Огнян Георгиев раскритиковал комментарии президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову по поводу судейства на Олимпиаде-2020.

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