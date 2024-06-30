Свердловчанка ушла в лес и не вернулась. Фото

В селе Мраморское Свердловской области пропала 50-летняя Светлана Викторовна Николаева (Кудрявцева). Еще 28 июня она ушла в лес и не вернулась, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
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