Оценен объем сортировки отходов в России

Более половины твердых коммунальных отходов (ТКО) в России проходят сортировку. Об этом заявил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин, сообщается на сайте организации.
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