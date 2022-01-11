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Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили дело Джоковича. Разговор был «конструктивным»

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник провели телефонные переговоры, во время которых обсудили дело Новака Джоковича.

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