Собянин сообщил, какие эстакады и мосты появятся в Мнёвниковской пойме

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мнёвниковской пойме.О том, какую именно улично-дорожную сеть сейчас создают в Мнёвниковской пойме, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии