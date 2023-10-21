Собянин сообщил, какие эстакады и мосты появятся в Мнёвниковской пойме

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мнёвниковской пойме.О том, какую именно улично-дорожную сеть сейчас создают в Мнёвниковской пойме, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём телеграм-канале.