Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков допущены к участию в отборочной олимпийской регате

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира. Жеребцова и Ушков, выступающие в олимпийском классе Nacra 17, – единственные представители РФ, получившие статус индивидуальных нейтральных атлетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии