На каждого ребёнка по 15 тысяч рублей. Что за пособие дают в России

В средствах массовой информации появилась целая серия публикаций о выплатах нового пособия на детей. Типичный анонс выглядит так: Российским гражданам рассказали о новой денежной выплате от Пенсионного фонда, получить которую можно будет уже в июне.
В средствах массовой информации появилась целая серия публикаций о выплатах нового пособия на детей. Типичный анонс выглядит так: Российским гражданам рассказали о новой денежной выплате от Пенсионного фонда, получить которую можно будет уже в июне.
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