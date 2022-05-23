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На каждого ребёнка по 15 тысяч рублей. Что за пособие дают в России

На каждого ребёнка по 15 тысяч рублей. Что за пособие дают в России

В средствах массовой информации появилась целая серия публикаций о выплатах нового пособия на детей. Типичный анонс выглядит так: Российским гражданам рассказали о новой денежной выплате от Пенсионного фонда, получить которую можно будет уже в июне.

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