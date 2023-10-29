Быстрый перекус: лаваш с сыром за несколько минут

Рецепт, как просто и быстро, вкусно перекусить. Вот простой и быстрый рецепт лаваша с сыром на скорую руку: Ингредиенты: — 2 листа армянского лаваша — 200 г сыра (любого твердого сыра на ваш вкус, натертого или нарезанного тонкими ломтиками) — 2 столовые ложки сливочного масла — Щепотка соли (по ….