В Непале выросло число пропавших без вести после мощного наводнения

Пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале числятся уже 1,9 тысячи человек. Об этом сообщило информационное агентство The New York Times.
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