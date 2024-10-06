«Рома» встречается с «СиндЕкатом» в Красногорске в 6-м туре Кубка Надежды им Отара Кушанашвили

Кубок Надежды, 6-й тур 6 октября, воскресенье «Рома» – «СиндЕкат» – 0:0 (первый тайм) «Рома»: Калькаев, Евдокимов, Звонков, Захаров, Недашковский, Симонов, Косырев, Фандеев, Деметрадзе, Гортбатенко, Гооге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии