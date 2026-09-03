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«Лилль» обыграл «Тулузу» и временно возглавил турнирную таблицу Лиги 1

«Лилль» обыграл «Тулузу» и временно возглавил турнирную таблицу Лиги 1

Футболисты «Лилля» одержали выездную победу над «Тулузой» (1:0) в 3-м туре чемпионата Франции.Футболисты «Лилля» одержали выездную победу над «Тулузой» (1:0) в 3-м туре чемпионата Франции.

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