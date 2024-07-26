Политика как он...
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Политика как она есть

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Бастрыкин решил зайти по мигрантам с другой стороны. Сзади

Бастрыкин решил зайти по мигрантам с другой стороны. Сзади

Регулярно и по очереди Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Михаил Матвеев вырабатывают новые и новые предложения по ужесточению миграционной политики.

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Комментарии
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людмила михайлик
Слава ,что патриоты прорезались в стране, народ их поддерживает
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21 час.
Дмитрий Кучеров
Когда дают гражданство всем подряд, не спрашивая своих граждан. То и им в итоге становится плевать на это. Поскольку государство плюёт на них
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20 час.
Vladimir Bogdanov
В Штатах существует закон о том, что если на работу претендует гражданин Штатов, то никакой мигрант эту работу не получит.
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16 час.

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