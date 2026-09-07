306 беспилотников уничтожили над территориями России в ночь на 7 сентября

В ночь на 7 сентября силы ПВО обнаружили и ликвидировали 306 БПЛА над регионами РФ. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.