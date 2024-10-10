Скончался бывший первый вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

Трудовой путь Виктора Воронова включал в себя работу в администрации Новосибирска в должности первого заместителя мэра, в аппарате губернатора Новосибирской области, в аппарате полномочного представителя президента в Сибири.
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