Виновна по признаку пола — Куда отправляют девушек на время менструации в Непале

Мать индийской активистки и фотографа Поуломи Басу (Poulomi Basu), вдова, не носит красное. В Индии, где родилась Поуломи, красный олицетворяет и чистоту, и греховность одновременно и в том числе используется, чтобы отметить благоприятные поводы.
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