Виновна по признаку пола — Куда отправляют девушек на время менструации в Непале

Мать индийской активистки и фотографа Поуломи Басу (Poulomi Basu), вдова, не носит красное. В Индии, где родилась Поуломи, красный олицетворяет и чистоту, и греховность одновременно и в том числе используется, чтобы отметить благоприятные поводы.