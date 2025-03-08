Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +19°, облачно• Севастополь: +14°, облачно• Ялта: +16°, облачно• Алушта: +16°, облачно• Евпатория: +17°, облачно• Саки: +19°, облачно• Бахчисарай: +21°, облачно• Джанкой: +15°, облачно• Судак: +17°, облачно• Феодосия: +14°, облач.
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