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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +19°, облачно• Севастополь: +14°, облачно• Ялта: +16°, облачно• Алушта: +16°, облачно• Евпатория: +17°, облачно• Саки: +19°, облачно• Бахчисарай: +21°, облачно• Джанкой: +15°, облачно• Судак: +17°, облачно• Феодосия: +14°, облач.

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