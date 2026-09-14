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ФСБ: до 60 000 единиц западного оружия с Украины могли попасть на черный рынок

С Украины на черный рынок могло попасть до 60 000 единиц западного оружия, сообщает «Ведомости» со ссылкой на представительство управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

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