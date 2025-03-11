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Путин поручил университету "Сириус" создать программы по исторической памяти

Путин поручил университету "Сириус" создать программы по исторической памяти

Президент России Владимир Путин поручил университету "Сириус" рассмотреть возможность разработки образовательных программ, направленных на сохранение исторической памяти и их интеграцию в существующие учебные курсы.

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