Двухтемпературный чай с печёной айвой и медовым настоем без сахара

Этот рецепт удобен, когда нужен один заваренный напиток для двух подач: согревающей и освежающей. Печёная айва делает вкус глубже и мягче, а чайный настой остаётся чистым и сбалансированным.
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