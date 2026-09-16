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Рецептарио

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Двухтемпературный чай с печёной айвой и медовым настоем без сахара

Двухтемпературный чай с печёной айвой и медовым настоем без сахара

Этот рецепт удобен, когда нужен один заваренный напиток для двух подач: согревающей и освежающей. Печёная айва делает вкус глубже и мягче, а чайный настой остаётся чистым и сбалансированным.

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