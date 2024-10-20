Медвежий угол
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Медвежий угол

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ЧИСТКИ, Жена Гозмана* арестована по обвинению в контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы

ЧИСТКИ, Жена Гозмана* арестована по обвинению в контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы

17.10.2024 стало известно, что ещё 3 октября в Москве была задержана Марина Егорова - супруга беглого русофоба, израильского гражданина, члена Общественного совета Российского еврейского конгресса, многолетнего советника Анатолия Чубайса, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" и экс-директора по гуманитарным проектам ОАО "Роснано", экс-зампреда партии "Союз правых сил" и экс-сопредседателя партии "Правое дело", президента Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" и Фонда "Перспектива", соучредителя Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма" Леонида Гозмана*.

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Комментарии
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Люся Люся
Не все.Но гадят вечно.
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16 мин.
Елена Александровна
жутковатая парочка!
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15 мин.
MS
Mikhail Stepanov
Попались, пархатые!
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12 мин.

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