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Регионы России

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Еврокомиссия предлагает запретить соцсети для детей младше 13 лет

Еврокомиссия предлагает запретить соцсети для детей младше 13 лет

Европейская комиссия представила законопроект EU Kids Act, который предусматривает полный запрет доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет и обязательный родительский контроль для подростков от 13 до 15 лет.

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