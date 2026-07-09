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Царьград

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Амурские тигры зимой могут погибнуть от переохлаждения без матери

Амурские тигры зимой могут погибнуть от переохлаждения без матери

Амурские тигры, рожденные зимой, могут погибнуть, если мать задержится более двух часов. Сергей Арамилев из Центра "Амурский тигр" отметил, что детеныши начинают пробовать мясо с трех месяцев и требуют постоянной защиты и пищи.

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