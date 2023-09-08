Замещение Украины. Белорусский бизнес осваивает Новороссию

Белорусский бизнес всегда отличался крайней осмотрительностью при выстраивании деловых контактов. Тот факт, что он всё активнее заходит на новые российские территории, подтверждает, что перспектива развития там есть.
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