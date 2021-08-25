Мировое обозрение

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Microsoft выпустит специальную Xbox Series X в стиле Halo Infinite — консоль оценили в 55 990 рублей

Microsoft выпустит специальную Xbox Series X в стиле Halo Infinite — консоль оценили в 55 990 рублей

По случаю 20-летия игровой серии Halo компания Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox Series X специальной ограниченной серии Halo Infinite.

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