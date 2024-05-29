В Чите завершено строительство нового жилого дома для переселения из аварийного жилья. Девятиэтажное здание, расположенное в микрорайоне Молодежный, было построено благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".
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