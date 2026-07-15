В Советском районе Брянска стартует капремонт 700-метрового участка улицы Крахмалёва

Ремонт будет проходить поэтапно: полностью привести магистраль в порядок планируют к 2027 году.В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начнется масштабное обновление дорожного полотна на улице Крахмалёва.
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