Юрист раскрыл, что делать, если машина продана, а новый владелец не ставит её на учет в ГАИ

Сделка по продаже автомобиля на вторичном рынке редко проходит без сложностей. Продавцу приходится иметь дело с хитроумными перекупщиками, пытающимися сбить цену, и недобросовестными покупателями, которые после оформления документов не спешат регистрировать машину на своё имя.