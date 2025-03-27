Юрист раскрыл, что делать, если машина продана, а новый владелец не ставит её на учет в ГАИ

Сделка по продаже автомобиля на вторичном рынке редко проходит без сложностей. Продавцу приходится иметь дело с хитроумными перекупщиками, пытающимися сбить цену, и недобросовестными покупателями, которые после оформления документов не спешат регистрировать машину на своё имя.
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