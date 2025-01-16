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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беннедикт Матурин дисквалифицирован на 1 матч за толчок и оскорбление арбитра Натали Саго

Дисквалификация без сохранения заработной платы была объявлена в результате инцидента в матче с «Кливлендом», когда баскетболист «Индианы» толкнул и обругал арбитра Натали Саго.

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