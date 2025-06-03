14-летняя девочка умерла после панической атаки во время землетрясения в Турции

Землетрясение произошло на глубине 67,91 км, в 10,43 км от района Мугла города Мармарис.<strong>Недалеко от турецкого курорта Мармарис произошло землетрясение магнитудой 5,8, погибла девочка, еще 69 человек пострадали.
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